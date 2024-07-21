البلجيكي” دي بروين” يوافق على عرض الاتحاد

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الأحد، عن تطور جديد في ملف مفاوضات نادي الاتحاد مع البلجيكي “كيفين دي بروين” نجم مانشستر سيتي.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن “دي بروين” وافق على الشروط الشخصية للانضمام إلى نادي الاتحاد، مشيرة إلى أن اللاعب تلقى عرضًا مذهلًا من النادي السعودي.
ولم يتبق سوى عام واحد فقط في عقد دي بروين مع مانشستر سيتي وهو ما يفتح الباب أمام موافقة النادي الإنجليزي على عرض الاتحاد للاستفادة المالية من لاعبه الذي يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ في يناير المقبل، والانتقال إليه في صيف 2025.
وكان دي بروين أعلن في وقت سابق انفتاحه على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما دفع نادي الاتحاد للمضي قدمًا نحو إبرام الصفقة العالمية المنتظرة في الدوري الأقوى عربيًا وآسيويًا.
وخاض دي بروين 382 مباراة مع السيتي في 9 مواسم، سجل خلالها 102 هدف، وصنع 170 هدفًا، بالإضافة للتتويج بـ15 لقبًا محليًا وأوروبيًا وعالميًا.
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