مع اقتراب ختام بطولتي Dota 2 Riyadh Masters و Counter Strike 2.. اشتعال المنافسة في بطولات الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض- هاني البشر
اقتربت لحظة الحسم في بطولات الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تُقام في 3 ألعاب شهيرة هي: Dota 2 Riyadh Masters و Counter Strike 2 المستمرة حتى يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى PUBG Mobile التي تختتم في نهاية الأسبوع الرابع من الحدث العالمي الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وأقيمت مساء الجمعة منافسات الدور ربع النهائي من بطولة Counter Strike 2 في Amazon أرينا، وفاز فيها فريق MOUZ بنتيجة 2-1 على فريق FURIA Esports، كما تغلب فريق Virtus.pro على فريق Team Vitality، وتجاوز فريق G2 Esports فريق Team Spirits بنفس النتيجة. في حين انتصر فريق NAVI على فريق FaZe Clan بنتيجة 2-0. لتتأهل الفرق الفائزة إلى الدور نصف النهائي الذي تقام منافساته اليوم السبت لتحديد طرفي المواجهة النهائية في اليوم التالي.
كما شهد الجمعة استكمال منافسات المرحلة الإقصائية في بطولة Dota 2 Riyadh Masters، حيث نجح فريق Tundra Esports في بلوغ الدور نصف النهائي في القسم السفلي بعد تغلبه على فريق BetBoom Team بنتيجة 2-1. لينتظر الفائز من المواجهة المرتقبة بين فريق Team Falcons وفريق PSG Quest اليوم السبت على مسرح Qiddiya أرينا.
ووانطلقت في stc أرينا منافسات اليوم الأول من بطولة PUBG Mobile ضمن الحدث العالمي، وتنافست فيها الفرق ولاعبوها بشكل قوي في 6 جولات، وكان التفوق فيها من نصيب الفرق الآسيوية، حيث تصدر الفريق الكوري Dplus جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، وأتى خلفه بفارق 5 نقاط الفريق الصيني Tianba، وجاء في المركز الثالث الفريق الفيتنامي D’Xavier برصيد 49 نقطة.
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