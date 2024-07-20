المرأه صحة و عافية

طريقة عمل فطائر البيتزا بعجينة قطنية هشة

نيفين عباسaccess_time14 / محرم / 1446 هـ      20 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة يمكن تحضيرها وتخزينها بالفريزر وتقديمها كطبق جانبى

المقادير اللازمة

للعجين
كيلو دقيق لجميع الاغراض
ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
نصف كوب حليب مجفف
ربع كوب زيت
ماء دافئ للعجن

للحشو
جبن موزاريلا
زيتون
صلصة بيتزا
اى اضافات اخرى مفضلة

للوجه
حبة بيض
ربع كوب زيت
سمسم

طريقة العمل

يقلب السكر؛ الخميرة؛ الماء معاً ويترك يتفاعل
يقلب الملح؛ الدقيق؛ الحليب المجفف معاً
يوضع الماء مع الدقيق ونعجن حتى نحصل على عجينة لا تلتصق باليد
تدهن بالزيت وتغطى وتترك لتختمر ويتضاعف حجمها
تقطع العجينة بعد الإختمار كرات
تفرد كل قطعة منها وتنقل لصينية بها ورق خبز ومدهونة زيت
تحشى كل قطعة من البيتزا بالصلصة والزيتون والجبنة والاضافات الاخرى المفضلة
يخفق البيض والزيت معاً
يدهن اطراف العجين بالخليط وترش بالسمسم
تخبز فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون
تخرج وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *