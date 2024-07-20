طريقة عمل فطائر البيتزا بعجينة قطنية هشة

وصفة يمكن تحضيرها وتخزينها بالفريزر وتقديمها كطبق جانبى

المقادير اللازمة

للعجين

كيلو دقيق لجميع الاغراض

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب حليب مجفف

ربع كوب زيت

ماء دافئ للعجن

للحشو

جبن موزاريلا

زيتون

صلصة بيتزا

اى اضافات اخرى مفضلة

للوجه

حبة بيض

ربع كوب زيت

سمسم

طريقة العمل

يقلب السكر؛ الخميرة؛ الماء معاً ويترك يتفاعل

يقلب الملح؛ الدقيق؛ الحليب المجفف معاً

يوضع الماء مع الدقيق ونعجن حتى نحصل على عجينة لا تلتصق باليد

تدهن بالزيت وتغطى وتترك لتختمر ويتضاعف حجمها

تقطع العجينة بعد الإختمار كرات

تفرد كل قطعة منها وتنقل لصينية بها ورق خبز ومدهونة زيت

تحشى كل قطعة من البيتزا بالصلصة والزيتون والجبنة والاضافات الاخرى المفضلة

يخفق البيض والزيت معاً

يدهن اطراف العجين بالخليط وترش بالسمسم

تخبز فى الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

تخرج وتقدم