الرياضة ختام اليوم الثاني من البطولة الإقليمية بالطائف

الرياض – هاني البشر تواصلت منافسات بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، والتي تستضيفها محافظة الطائف خلال الفترة من 18 إلى 30 يوليو الجاري، وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأقيمت الجمعة 6 مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية، حيث فاز جازان على القصيم بهدف نظيف، وحصل لاعب جازان أيمن حوباني على جائزة أفضل لاعب، وبالنتيجة ذاتها فاز نجران على الشرقية وحصد لاعب نجران حسن آل حمسل جائزة أفضل لاعب، فيما تعادل الأحساء مع الجوف بهدف لكل منهما وحقق لاعب الأحساء سعد العييد جائزة لاعب المباراة. وتغلب عسير على تبوك بنتيجة 3-1 وحصد لاعب عسير ثامر القحطاني جائزة أفضل لاعب، فيما فاز الرياض على مكة المكرمة بنتيجة 4-0 وحصد لاعبه ثابت كبش جائزة أفضل لاعب، بينما تغلب جدة على المدينة المنورة بهدف نظيف وحقق لاعبه أحمد طحلاوي جائزة أفضل لاعب. وواصل الحكام الشباب قيادة مباريات بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، حيث قادت مباريات اليوم 6 طواقم تحكيمية بمجموع 24 حكمًا شابًا تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 25 عامًا ممن يقودون مباريات الناشئين والشباب في الدوري الممتاز. ويمثل الحكام المشاركون في البطولة نتاج أكاديمية الحكام التي تعد أحد مبادرات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، بالإضافة إلى الحكام المشاركين في مسابقات الفئات السنية المختلفة. وتقام السبت 6 مباريات في ثالث أيام البطولة، تجمع الجوف أمام حائل، الشرقية مع الأحساء، نجران مع جازان، مكة المكرمة مع حفر الباطن، تبوك مع الرياض، عسير مع جدة. يذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية يهدف معها الاتحاد السعودي إلى اكتشاف المواهب الكروية في سن مبكرة، استعدادًا لتأهيلهم ومشاركتهم في البطولات الودية لمنتخبات الفئات السنية، حيث تأتي ضمن أهدافه الاسترتيجية في تطوير الفئات السنية وزيادة عدد ساعات ممارسة الكرة والاحتكاك بين اللاعبين فيما يعود بالفائدة على كرة القدم السعودية مستقبلًا في إنتاج جيل جديد يخدم الرياضة السعودية.