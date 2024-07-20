النصر يهزم ماريتيمو البرتغالي ودياً

البلاد- جدة
فاز فريق النصر الأول لكرة القدم على نظيره ماريتيمو البرتغالي، بنتيجة هدف دون رد، في إطار معسكر المقام في البرتغال، ضمن خطة الاستعداد لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد 2024-2025.
دخل النصر المباراة بتشكيل مكون من( راغد النجار، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، محمد آل فتيل، أليكس تيليس، مختار علي، أوتافيو، سامي النجعي، تاليسكا، ساديو ماني، محمد مران).
سجل المحترف البرازيلي أليكس تيليس؛ هدف النصر الوحيد عند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، عن طريق تسديدة مميزة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس ماريتيمو البرتغالي من التصدي لها.
وشهدت المباراة في شوطها الأول مشاركة المحترف البرازيلي أندرسون تاليسكا لأول مرة منذ غيابه عن الملاعب لمدة طويلة بسبب الإصابة.
وفي الشوط الثاني دفع البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، بتشكيل يضم( أمين بخاري، عبدالعزيز الفرج، علي لاجامي، عبدالله مادو، عواد أمان، عبدالله الخيبري، علي الحسن، سيكو فوفانا، عبدالمجيد الصليهم، مشاري النمر، عبدالعزيز العليوة).
ولم يشهد الشوط الثاني أي تغييرات على مستوى النتيجة، ليحسم النصر الودية الثانية بعد التعادل في الأولى مع لوليتانو البرتغالي بهدف لمثله.
وكان النصر قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل معسكره الخارجي، الذي سوف يقام في دولتي البرتغال وإسبانيا، ويتخلله العديد من المباريات الودية، ويستمر حتى 8 أغسطس.
النصر يعتزم خوض 6 مباريات ودية في البرتغال، قبل استكمال الجزء الثانية في إسبانيا؛ إذ سيغادر إلى إسبانيا يوم 1 أغسطس وسيخوض مباراتين وديتين هناك، قبل العودة إلى الرياض 8 أغسطس.