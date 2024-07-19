الرياضة 3 انتصارات في اليوم الأول من بطولة المنتخبات الإقليمية

الرياض – هاني البشر انطلقت منافسات بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، التي تستضيفها محافظة الطائف خلال الفترة من 18 وحتى 30 يوليو الجاري، وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأقيمت أمس الحميس 6 مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية، حيث تعادل القصيم مع الشرقية بدون أهداف في مباراة شهدت حصول فاضل عباس لاعب منتخب الشرقية على جائزة لاعب المباراة، فيما فاز الأحساء على حائل بنتيجة 1-0 وحصد لاعب الأحساء أحمد المزيعل جائزة لاعب المباراة، فيما تعادل نجران مع الجوف بهدف لكل منهما وحقق لاعب الجوف دحام الشمري جائزة لاعب المباراة. كما تغلب المدينة على تبوك بنتيجة 3-0 وحصد لاعب المدينة محمد المقري جائزة أفضل لاعب، فيما فاز الرياض على حفر الباطن بنتيجة 7-0 وحصد لاعبه سيف أحمد على جائزة أفضل لاعب، بينما تغلب عسير على مكة بهدف نظيف وحقق لاعبه محمد حسين جائزة أفضل لاعب. وتقام الجمعة 6 مباريات تجمع الشرقية أمام نجران، جازان مع القصيم، الأحساء مع الجوف، تبوك مع عسير، جدة مع المدينة المنورة، والرياض مع مكة المكرمة. يذكر أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب الكروية، والوقوف على جاهزية اللاعبين استعدادًا لتأهيلهم ومشاركتهم في البطولات الودية لمنتخبات الفئات السنية، من أجل صناعة جيل قادم في كرة القدم السعودية. تأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أحد أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية والمتمثل في مسار اكتشاف المواهب وصقل مهاراتهم وذلك من خلال تطوير الفئات السنية بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات الممارسة للاعبين والاحتكاك فيما بينهم، كما يهدف إلى تكثيف الجهود في سبيل اكتشاف المواهب في سن مبكرة والعمل مستقبلًا على متابعتها وتطويرها.