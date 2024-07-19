الرياضة لعبة PUBG Mobile تفتتح منافساتها ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض – هاني البشر بعد أيام حافلة بالترقب والحماس من عشاق ومحبي الألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم، انطلقت اليوم منافسات بطولة PUBG Mobile ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في العاصمة السعودية الرياض. وتشهد البطولة المقامة في الفترة من 19 حتى 28 يوليو، مشاركة 28 فريقاً من النخبة حول العالم، يتنافسون فيما بينهم لحصد اللقب مع مجموع جوائز يصل إلى 3 ملايين دولار. وتُعد PUBG Mobile إحدى أبرز ألعاب المعارك على مستوى العالم، حيث يجتمع ما يصل إلى 100 لاعب في مواجهة على جزيرة نائية. ويهبط اللاعبون بالمظلة في ساحة معركة تتقلص باستمرار، مع محاولتهم البقاء على قيد الحياة والنجاة حتى النهاية. وأثناء بحثهم عن الأسلحة والمعدات اللازمة، يتقلص حجم المنطقة الآمنة بمرور الوقت، مما يضيق مساحة اللعب ويُجبر اللاعبين المتبقين على خوض مواجهات مثيرة ومليئة بالتشويق، الأمر الذي يشعل المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. وبفضل شعبيتها البارزة عالمياً، أشعلت PUBG Mobile حماس عشاق الرياضات الإلكترونية في المجتمع الدولي منذ إعلان الجدول الرسمي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وبداية من اليوم، تتجه أنظار الجميع نحو SEF أرينا وتحديدًا خشبة مسرح stc أرينا، حيث ستخوض الفرق منافسات عديدة في طريقها نحو النصر طوال فترة البطولة. وتشمل مرحلة المجموعات، التي تُقام من 19 إلى 21 يوليو، 18 مباراة، يتأهل منها 16 فريقاً إلى مرحلة المنافسات الرئيسية المقررة من 26 إلى 28 يوليو. أما الفرق التي لم تتأهل مباشرة، فسوف تخوض مرحلة البقاء من 23 إلى 24 يوليو، حيث سيتاح لأربعة فرق فقط فرصة التأهل والانتقال إلى المنافسات الرئيسية. وقال فيصل بن حمران، الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “نحن على أعتاب لحظة مهمة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مع عودة منافسات اللعبة الشهيرة PUBG Mobile على أرض المملكة وهذه المرة في الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وكلنا ثقة بأنها ستقدم مواجهات قوية على اللقب بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق من جميع أنحاء العالم، ونتمنى التوفيق للجميع “.