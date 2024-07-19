سدايا: الأنظمة التقنية والحكومية لم تتأثر بالعطل التقني العالمي

الرياض : البلاد

أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أن أنظمتها التقنية والأنظمة الحكومية التي تستضيفها لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية تعمل دون انقطاع ولله الحمد، ولم تتأثر بالعطل التقني الذي ضرب اليوم معظم الجهات في دول العالم.

وقال المتحدث الرسمي لسدايا المهندس ماجد الشهري في بيان صدر اليوم: “إن الهيئة منذ اللحظة الأولى من ظهور العطل التقني وهي تقف من خلال فرقها التقنية الوطنية على عمل أنظمتها الداخلية والأنظمة الحكومية المستضافة لديها ولم تتعرض لأي عطل ولله الحمد حيث تم بنائها بأيدي كوادر وطنية مؤهلة في مجالات تقنيات الحاسب الآلي والبرمجة وذلك على أعلى مستوى من البناء التقني الذي يكفل سرعة الانتقال من نظام إلى نظام في حال حدث أي عطل تقني كما حدث اليوم.وأضاف أن فِرق سدايا التقنيين هم من الكوادر الوطنية المؤهلة ويعملون على مدار الساعة مع الجهات المعنية لتأمين الخدمات الحكومية الرقمية واستمرارية عملها دون انقطاع.

ولفت المهندس ماجد الشهري النظر إلى أن طبيعة الفضاء الإلكتروني تحفه العديد من المخاطر لكن سدايا بفضل الله تعالى ثم بجهود أبنائها تعمل على تأسيس بُنى تحتية للجهات الحكومية بأحدث التقنيات الحاسوبية المرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي تكفل جودتها وسلامتها من أي مخاطر محتملة لا سمح الله إلى جانب الجهود التي تقوم بها في تعزيز تعاونها مع شركائها في جميع أنحاء العالم لضمان فضاء إلكتروني مفتوح وآمن.