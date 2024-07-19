” دياب ” يشعل الأجواء في جولة المملكة في الرياض

الرياض : ياسر خليل

ضمن إطار فعاليات جولة المملكة ، أحيا النجم المصري عمرو دياب ، مساء أمس الخميس ، حفلًاً غنائياًّ كبيراً على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد سيتي بالرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه و بتنظيم شركة بنش مارك .

وقد شهد الحفل الذي أقيم ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق الفنان عمرو دياب.

“الهضبة” نجح في إشعال الأجواء و حماس الجمهور خلال الحفل بأداء المميز لمجموعة متنوعة من أغانيه، سواء الحديثة أو القديمة التي تحظى بشعبية كبيرة بين جمهوره، كما امتازت الأجواء بالحماس والحيوية .

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من فعاليات لتي تشمل مناطق ومدن مختلفة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر جزءًا من البرنامج الواسع للفعاليات الترفيهية التي تُقام خلال فصل الصيف.