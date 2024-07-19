الرياضة

” دياب ” يشعل الأجواء في جولة المملكة بالرياض

صحيفة البلادaccess_time13 / محرم / 1446 هـ      19 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

ضمن إطار فعاليات جولة المملكة، أحيا النجم المصري عمرو دياب، مساء الخميس، حفلًاً غنائياًّ كبيراً على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد سيتي بالرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبتنظيم شركة بنش مارك.

 

وقد شهد الحفل الذي أقيم ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية حضور جماهيري كبير من عشاق الفنان عمرو دياب.

“الهضبة” نجح في إشعال الأجواء و حماس الجمهور خلال الحفل بأدائه المميز لمجموعة متنوعة من أغانيه، سواء الحديثة أو القديمة التي تحظى بشعبية كبيرة بين جمهوره، كما امتازت الأجواء بالحماس والحيوية.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من فعاليات التي تشمل مناطق ومدن مختلفة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر جزءًا من البرنامج الواسع للفعاليات الترفيهية التي تُقام خلال فصل الصيف.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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