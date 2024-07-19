المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 4 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي 2024

الرياض : البلاد

حصد المنتخب السعودي للفيزياء، 4 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء EuPhO 2024 في نسخته الـ 8، التي استضافتها دولة جورجيا خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو الجاري، من بين 275 طالباً وطالبة يمثلون 55 دولة، لترفع المملكة، ممثلة في مؤسسة “موهبة” ووزارة التعليم، رصيدها من الجوائز في الأولمبياد إلى 21 جائزة.

وحقق الطالب مازن الشخص من إدارة تعليم الأحساء، الميدالية الفضية، بينما حصل الطالب وسام ال قنبر من تعليم الشرقية، الميدالية البرونزية، والطالب أحمد عريف من إدارة تعليم جدة، ميدالية برونزية، فيما حصد الطالب أحمد فضل الله من إدارة تعليم مكة المكرمة، على شهادة تقدير.

وأعربت أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققها أبناء الوطن في المسابقات الدولية”.

وبينت أن الطلاب السعوديين بمواهبهم وقدراتهم التنافسية نجحوا في حصد الجوائز، وأن “موهبة” تعمل جاهدة لتمكين الموهوبين السعوديين من منظومة المهارات والكفاءات، وفق أحدث أساليب اكتشاف ورعاية الموهوبين في العالم، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وخضع الفريق السعودي المشارك في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء لاستعداد مكثف، تلقى خلاله تدريباً على يد نخبة من المدربين السعوديين والأجانب، كما خضع لعدة اختبارات دورية، وجرى تدريبهم على مهارات التفكير العليا، من خلال التعامل مع تجارب فيزيائية غير مألوفة، صُمِّمَت خصيصًا لمسابقات محلية ودولية، وعبر أدوات صممت خصيصًا لأسئلة ذات مستوى تفكير عالٍ، تحتوي على أفكار وألغاز، تمثل تحديات للطلاب وتؤهلهم للمنافسة على جوائز الأولمبياد.

ويعد الأولمبياد الأوروبي للفيزياء مسابقة مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية، ويتميز بمسائل قصيرة تحتاج إلى حلول إبداعية، وهي مسابقة مفتوحة لدول أوروبا وخارجها، ويحق للدول المشاركة إرسال 5 طلاب وقائد واحد، وتعتمد على سياسات الأولمبياد الدولي وموضوعاته.

وانطلقت الدورة الأولى للأولمبياد الأوروبي للفيزياء في عام 2017 في أستونيا، ويعتمد مفهوم الأولمبياد على المواقف البحثية الحقيقية، مع وصف المشكلات القصيرة، وإتاحة مساحة كبيرة للحلول الإبداعية للطلاب المشاركين.

وثمّنت «موهبة» دور شركائها وزارة التعليم، والشركاء الإستراتيجيين، وجهودهم في تدريب وتأهيل وصقل مهارات الفرق السعودية في الأولمبيادات الدولية للمنافسة على الجوائز، ورفع اسم المملكة على منصات التتويج بين دول العالم الأول.

يذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، التي تقوم بتفريغ طلبتها لحضور معسكرات التدريب على مدار العام، كما يعد هذا البرنامج واحدًا من 20 مبادرة مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية بمجالات العلوم والهندسة والصحة، تقدمها “موهبة” للطلبة الموهوبين سنويًا في رحلة يمر خلالها الموهوب بعدة مراحل، تستكشف ميوله وتعززها، وتمكنه وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.