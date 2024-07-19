البنك المركزي السعودي يؤكد سلامة أنظمة المدفوعات والأنظمة البنكية في المملكة

جدة : البلاد

أكد البنك المركزي السعودي “ساما”، سلامة أنظمته وأنظمة المدفوعات الوطنية والأنظمة البنكية في المملكة وعدم تأثرها جراء العطل التقني، الذي تعرضت له العديد من الجهات حول العالم اليوم.

وأفاد أنه يطبق أعلى المعايير والممارسات التشغيلية والسيبرانية المتعارف عليها عالميًا لأنظمته وأنظمة المدفوعات الوطنية، إضافة إلى الأنظمة التقنية المرتبطة مع المؤسسات المالية الأخرى.

كما أشارت ساما إلى أنها تعمل بشكل دوري على تحديث الإجراءات الاحترازية؛ لضمان كفاءة خطط استمرارية الأعمال وكفاءة الأنظمة البنكيّة وأنظمة المدفوعات الوطنية، وذلك بهدف تعزيز

سلامة وكفاية البنى التحتية لتقديم خدماتها بكفاءة عالية.