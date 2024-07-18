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43 مليون خدمة عبر “ناجز”

صحيفة البلادaccess_time12 / محرم / 1446 هـ      18 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

قدمت وزارة العدل أكثر من 43 مليون خدمة عبر منصة ناجز Najiz.sa، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، دون الحاجة إلى زيارة المقارّ العدلية، عبر تمكينهم من خدمات: القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بُعد، بالجودة والكفاءة نفسها.

وتضم منصة ناجز 4 بوابات” للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية”، حيث تتميز بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص؛ ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، ومن أبرزها خدمات: القضاء، والتنفيذ، والوكالات والإقرارات، والحالات الاجتماعية، وخدمات التراخيص، وغيرها.. وتوفر المنصة أكثر من 160 خدمة، ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمات أيضًا من خلال تطبيق” ناجز” على جميع متاجر الأجهزة الذكية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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