43 مليون خدمة عبر “ناجز”

البلاد – الرياض

قدمت وزارة العدل أكثر من 43 مليون خدمة عبر منصة ناجز Najiz.sa، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، دون الحاجة إلى زيارة المقارّ العدلية، عبر تمكينهم من خدمات: القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بُعد، بالجودة والكفاءة نفسها.

وتضم منصة ناجز 4 بوابات” للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية”، حيث تتميز بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص؛ ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، ومن أبرزها خدمات: القضاء، والتنفيذ، والوكالات والإقرارات، والحالات الاجتماعية، وخدمات التراخيص، وغيرها.. وتوفر المنصة أكثر من 160 خدمة، ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمات أيضًا من خلال تطبيق” ناجز” على جميع متاجر الأجهزة الذكية.