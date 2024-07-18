المحليات

محفزات مالية لنمو الشركات الناشئة

صحيفة البلادaccess_time12 / محرم / 1446 هـ      18 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

دعت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المبتكرين ورواد الأعمال إلى التسجيل في تجمّع الشركات الناشئة في التقنيات العميقة، التي لها أنشطة مرتبطة بمجالات البحث والتطوير والابتكار؛ والمشاركة في تصميم برامج ومبادرات تدعم منظومة الابتكار.

وأشارت الهيئة إلى أن التجمّع سيوفر مساحة للتعاون الإيجابي، وبناء الشراكات الوثيقة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الشركاء.

وبيّنت أن التجمع سيسهم في تصميم برامج ومبادرات مخصصة لدعم منظومة الابتكار، وتقديم محفزات مالية لنمو الشركات الناشئة في المجالات البحثية والابتكارية، والتشارك في تحديد التحديات وتقديم حلول مبتكرة لتجاوزها، إلى جانب إتاحة الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية بالمملكة.

ويأتي تجمّع الشركات الناشئة في التقنيات العميقة منسجمًا مع جهود الهيئة الهادفة إلى زيادة مساهمة جميع القطاعات في تنمية وتطوير البحث والابتكار، والاستفادة المثلى من الإمكانات البحثية والابتكارية المتاحة في المملكة، وتعظيم أثرها في سياق الأولويات الوطنيّة للقطاع، المتمثلة في صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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