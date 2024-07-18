البلاد ــ الرياض

دعت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المبتكرين ورواد الأعمال إلى التسجيل في تجمّع الشركات الناشئة في التقنيات العميقة، التي لها أنشطة مرتبطة بمجالات البحث والتطوير والابتكار؛ والمشاركة في تصميم برامج ومبادرات تدعم منظومة الابتكار.

وأشارت الهيئة إلى أن التجمّع سيوفر مساحة للتعاون الإيجابي، وبناء الشراكات الوثيقة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الشركاء.

وبيّنت أن التجمع سيسهم في تصميم برامج ومبادرات مخصصة لدعم منظومة الابتكار، وتقديم محفزات مالية لنمو الشركات الناشئة في المجالات البحثية والابتكارية، والتشارك في تحديد التحديات وتقديم حلول مبتكرة لتجاوزها، إلى جانب إتاحة الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية بالمملكة.

ويأتي تجمّع الشركات الناشئة في التقنيات العميقة منسجمًا مع جهود الهيئة الهادفة إلى زيادة مساهمة جميع القطاعات في تنمية وتطوير البحث والابتكار، والاستفادة المثلى من الإمكانات البحثية والابتكارية المتاحة في المملكة، وتعظيم أثرها في سياق الأولويات الوطنيّة للقطاع، المتمثلة في صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل.