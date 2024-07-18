محافظ جدة يُدشّن مشروع مبنى السلامة والصحة المهنية بجامعة الملك عبدالعزيز

جدة : البلاد

دشَّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، مشروع مبنى إدارة السلامة والصحة المهنية بجامعة الملك عبدالعزيز بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى.

ويدعم المشروع جهود إدارة السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على جوانب الأمن والسلامة بالمدينة الجامعية، حيث روعي بالمبنى توفر بيئة عمل محفزة لمنسوبي الإدارة عبر التجهيزات والمقار المصاحبة.

كما زار الأمير سعود بن جلوي، مكتبة الملك فهد العامة التابعة للوقف العلمي، واستمع سموّه لعرض عن تاريخ تأسيس المكتبة وأقسامها التي تتضمن مكتبة المبصرين ومكتبة مخصصة للطفل، ومكتبة المرأة والمكتبة الوقفية.

وأكّد سموّه، على أهمية دور مكتبة الملك فهد العامة التابعة للوقف العلمي، ومساهمتها الفاعلة في صناعة رواد المعرفة وتحقيق التطور المعرفي.

من جانبه قدم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على اهتمامه ودعمه لمشروعات الجامعة، مشيراً إلى أن افتتاح مبنى إدارة السلامة والصحة المهنية سيسهم في استخدام الأسس العلمية والإجراءات والتعليمات الواضحة والكوادر البشرية المتميزة، للسيطرة على الأخطار ومنعها أو الحد منها، ورفع مستوى جاهزية الجامعة وفروعها لتنفيذ وتفعيل خطط السلامة والصحة المهنية، إلى جانب المحافظة على سلامة منسوبي ومرتادي المدينة الجامعية وفروعها.