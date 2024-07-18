تخصيص 3 مجمعات تعدينية للرمل في الرياض وعسير

البلاد ـ الرياض

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ثلاثة مواقع لإقامة مجمعات تعدينية لخام الرمل والردميات في منطقتي الرياض وعسير؛ سعيًا منها لتطوير البيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة وتعزيز شفافيتها وجاذبيتها للمستثمرين، وخدمة للرخص التعدينية في قطاع محاجر مواد البناء بوجه خاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن المواقع التي حددتها الوزارة شملت في منطقة الرياض مجمع “جنوب الحائر” بمحافظة الخرج؛ وهو مخصص لاستغلال خام الرمل والردميات، وتبلغ مساحته (15.23) كيلومتر مربع، فيما حددت الوزارة مواقع لمجمعات تعدينية في منطقة عسير منها مجمع “شمال الشقيقة” لخام الرمل في محافظة بيشة، وتبلغ مساحته (13.36) كيلومتر مربع، إضافة إلى مجمع “شرق الخليج” لخام الرمل، بمحافظة بيشة، حيث تبلغ مساحته (8.54) كيلومتر مربع.

وبيّن أن إقامة مثل هذه المجمعات التعدينية ينظم قطاع محاجر مواد البناء، ويعزز حوكمة قطاع التعدين، ويزيد من شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين فيه، مع تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع عبر الاهتمام الذي أولته الوزارة للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال تخصيص المجمعات التعدينية إلى تنمية المناطق المجاورة لها من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفعّال في المنطقة المحيطة بالمشروع، والتقيّد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها، وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية.