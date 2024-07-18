الرياض : البلاد

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن بدء التقديم في “برنامج الزمالة المهنية” للمهتمين بالتنمية الدولية، في تجربة تعلم وعمل لمدة ثلاث سنوات بمنظمة ديناميكية ومبتكرة ومتعددة الثقافات، وذلك في إطار التعاون القائم بين وزارة المالية ومجموعة البنك، المتضمن تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي.

وتقوم فكرة البرنامج على استخدام المهارات التحليلية القوية وتنمية القدرة البحثية والمعرفة التقنية، لتمكينهم من الإسهام في مواجهة تحديات التنمية الأكثر إلحاحًا في العالم، بالتعاون مع المهنيين الموهوبين وفرق البرنامج؛ على أن تُدعم أنشطتها عبر الوظائف التشغيلية والمؤسسية.

ويستهدف البرنامج حديثي التخرج من مختلف التخصصات خلال برنامج وظيفي لمدة ثلاث سنوات وذلك في المقر الرئيس لمجموعة البنك الدولي ومكاتبه حول العالم، ويشترط البرنامج أن يكون عمر المتقدم 32 عامًا أو أقل، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل، إضافة إلى تمكنه من اللغة الإنجليزية، ويبدأ البرنامج في استقبال طلبات ترشيح المتقدمين خلال الفترة من 11 محرم حتى 05 صفر 1446هـ الموافق 17 يوليو إلى 9 أغسطس 2024م من خلال الرابط التالي: https://www.worldbank.org/en/about/careers/junior-professional-associates.