انطلاق بطولة Counter Strike 2 ضمن منافسات الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

الرياض- هاني البشر
انطلقت أمس الأربعاء منافسات بطولة Counter Strike 2 ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي يتنافس فيها 15 من نخبة فرق العالم على لقب البطولة، وعلى أكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ مليون دولار.
افتتحت المنافسات بمواجهات المرحلة الافتتاحية، حيث لعبت 7 مواجهات بنظام الإقصاء (الأفضل من 3 مواجهات) على أن يتأهل الفائز مباشرة للمرحلة المقبلة، ويتجه الخاسر لمرحلة Play-In التي تتيح لهم فرصة أخرى للعودة للمراحل المتقدمة في حال فوزهم.
وشهدت المواجهات منافسة شديدة بين الفرق، وتمكن فريق MOUZ من تسجيل الانتصار على فريق Sashi Esports بنتيجة 2-1. في حين تغلبت فرق Team Spirit و NAVI و Virtus.pro و Team Vitality و FaZe Clan و G2 Esports بنتيجة 2-0 على فرق MIBR و FURIA Esports و Complexity و M80 و FlyQuest و The MongolZ على التوالي.