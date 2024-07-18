الرياضة

انطلاق بطولة Counter Strike 2 ضمن منافسات الأسبوع الثالث من كأس العالم للرياضات الإلكترونية

صحيفة البلادaccess_time12 / محرم / 1446 هـ      18 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- هاني البشر

انطلقت أمس الأربعاء منافسات بطولة Counter Strike 2 ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي يتنافس فيها 15 من نخبة فرق العالم على لقب البطولة، وعلى أكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ مليون دولار.

افتتحت المنافسات بمواجهات المرحلة الافتتاحية، حيث لعبت 7 مواجهات بنظام الإقصاء (الأفضل من 3 مواجهات) على أن يتأهل الفائز مباشرة للمرحلة المقبلة، ويتجه الخاسر لمرحلة Play-In التي تتيح لهم فرصة أخرى للعودة للمراحل المتقدمة في حال فوزهم.

وشهدت المواجهات منافسة شديدة بين الفرق، وتمكن فريق MOUZ من تسجيل الانتصار على فريق Sashi Esports بنتيجة 2-1. في حين تغلبت فرق Team Spirit و NAVI و Virtus.pro و Team Vitality و FaZe Clan و G2 Esports بنتيجة 2-0 على فرق MIBR و FURIA Esports و Complexity و M80 و FlyQuest و The MongolZ على التوالي.

 

كما استمرت منافسات بطولة Dota 2 Riyadh Masters على Qiddiya أرينا، التي شهدت تفوق فريق Team Falcons على فريق WBG.XG بنتيجة 2-1 وتأهله لمرحلة نصف النهائي، ليواجه فريق Gaimin Gladiators الذي نجح في تجاوز فريق Entity بنتيجة 2-0. وفي مواجهة أخرى في الدور ربع النهائي، تغلب فريق Team Liquid على فريق Team Spirit بنتيجة 2-0 وبلغ الدور نصف النهائي أيضًا، الذي سيواجه فيه فريق Tundra Esports الذي تفوق على فريق OG بنفس النتيجة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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