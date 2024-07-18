النصر يغري فان دايك بأغلى راتب “تاريخيًا”

البلاد- جدة
أطلقت مفاوضات نادي النصر السعودي مع الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع ليفربول الإنجليزي، موجة من الدهشة في أروقة كرة القدم، وفقًا لتقارير صادرة عن صحيفة عالمية رائدة.
حيث تشهد الساعات الأخيرة تبادلًا للمفاوضات المكثفة بين إدارة النصر، وفان دايك.
وبحسب ما نقلته الصحيفة الألمانية “بيلد”، فقد حرصت إدارة النصر على إغراء فان دايك بعرض استثنائي؛ يشمل شراء ما تبقى من عقده مع ليفربول، مقرونًا براتب سنوي ضخم.
وأفادت نفس الصحيفة بأن العرض المقدم لفان دايك يصل إلى 26 مليون يورو سنويًا، مما قد يجعله الأعلى أجرًا في العالم بين المدافعين إذا تمت الصفقة.
على الرغم من هذه الجهود، تواجه الصفقة بعض العقبات التي قد تعيق إتمامها بنجاح، أبرزها رغبة ليفربول في الاحتفاظ بخدمات اللاعب، ومع ذلك، يبدو أن رغبة فان دايك في خوض تحد جديد قد تدفع ليفربول لقبول العرض المقدم من النصر.