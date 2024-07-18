الجابوني أوباميانج قدساوي حتى 2026

الدمام-البلاد
تعاقد نادي القادسية مع الدولي الجابوني بيير أوباميانج، من أجل تدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في دوري روشن للموسم المقبل.
ويمتد عقد المهاجم الجابوني حتى 2026؛ حيث يمتلك أوباميانج مسيرة حافلة ومميزة خلال مشواره الكروي مع عدة أندية أوروبية كبرى، حيث سبق له اللعب لأندية برشلونة الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني، وليل وموناكو ومارسيليا الفرنسية وميلان الإيطالي وتشيلسي وآرسنال الانجليزيين.
وسجل أوباميانج خلال مسيرته 425 هدفًا، وصنع 104 آخرين، محققًا أرقامًا تهديفية مميزة للغاية.
ويمتلك أوباميانج في جعبته 70 مباراة دولية، ساهم خلالها بـ 41 هدفًا، حيث سجل 31 وصنع 10.
وساهم أوباميانج في43 هدفًا مع مارسيليا خلال منافسات الموسم الماضي 2023/2024.
ويعتبر أوباميانج تاسع صفقات القادسية حتى الآن بعد الإسباني ناتشو مدافع ريال مدريد السابق والمُتوج مع إسبانيا بلقب يورو 2024. والأوروجوياني ناهيتان نانديز، والبلجيكي كوستين كاستيلس، والمكسيكي جوليان كينونيس، وحسين القحطاني وقاسم لاجامي، ومحمد قاسم، وعلي هزازي.
ويرغب نادي القادسية، في تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة خلال الميركاتو الصيفي، وذلك من أجل التواجد في مركز متقدم بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.
حلم الكثير ..واقع الفرسان 😎❤️
أوباميانج قدساوي ✍️#القادسية | #اوبا_فارس pic.twitter.com/zPizvzmwBD
— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) July 18, 2024