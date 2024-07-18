الرياضة الاتحاد يقدم عرضا خياليًا لضم مدافع مانشستر سيتي

البلاد- جدة

أعلنت تقارير عن مفاجأة ثقيلة تتعلق بصفقات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم خلال الفترة الانتقالية الصيفية الجارية. يجتهد مسؤولو النادي لإنهاء عدة صفقات مهمة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، الذي سيبدأ رسميًا في 18 يوليو، ويستمر حتى 2 سبتمبر 2024. يسعى الاتحاد خلال هذا الميركاتو لضم العديد من اللاعبين بهدف تقوية تشكيلة الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد في 22 أغسطس. وبحسب ما ورد في قنوات الكأس القطرية، فإن النادي قدم عرضًا مغريًا لضم مدافع مانشستر سيتي، جون ستونز، بمبلغ يقدر بـ 29 مليون جنيه إسترليني. يشار إلى أن القيمة التسويقية لستونز تبلغ 38 مليون يورو، وقد حقق اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا 15 لقبًا خلال مسيرته. شارك ستونز في 392 مباراة منذ بدايته الكروية في عام 2010، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 8 آخرين، وقد تنقل ستونز بين أندية بارنسلي وإيفرتون قبل الوصول إلى مانشستر سيتي، حيث يلعب حاليًا موسمه التاسع.