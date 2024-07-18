الرياضة احتفالًا بالمئوية.. تحديد موعد ودية الإسماعيلي والاتفاق بالدمام

‎ الرياض – هاني البشر

أعلن نادي الإسماعيلي عن خوض مباراة ودية ضد نادي الاتفاق في الدمام بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه. ويحتفل الإسماعيلي في عام 2024، بمرور 100 عام على تأسيسه، ليظهر رابعًا ضمن قائمة أقدم الأندية الناشطة حاليًا في منافسات الدوري المصري الممتاز بعد الأهلي والزمالك والاتحاد على الترتيب. وكشف الإسماعيلي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، مواجهة الاتفاق وديًا، على أن تقام المباراة على أرض الأخير في يوم السبت 17 أغسطس المقبل. ويمتلك الاتفاق عددًا من نجوم الصف الأول حول العالم بين صفوفه، في مقدمتهم جيني فينالدوم وديمراي جراي وموسى ديمبيلي وكارل توكو إيكامبي.

ويتولى الإنجليزي ستيفن جيرارد تدريب الاتفاق منذ صيف 2023. وأعلن الإسماعيلي حصوله على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء المصري على إصدار عملة تذكارية بمناسبة المئوية. يشار الى أن الاتفاق ينظر لهذه المباراة كاستعداد مهم بعد عودة الفريق من معسكرة الخارجي، وقبل خوض غمار دوري روشن للمحترفين؛ حيث يفتتح مبارياته أمام الشباب بالرياض في الجولة الاولى.