أذربيجان تثمن جهود مملكة الإنسانية

الرياض – واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض أمس، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين بن شاكر عبداللايف.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وتعزيز التعاون حول إزالة الألغام في أذربيجان.

وقدم السفير الأذربيجاني شكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الإسهام المالي المقدم من المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لإزالة الألغام في أذربيجان، منوهًا بالدور الإنساني الريادي لمركز الملك سلمان للإغاثة في دول العالم كافة.