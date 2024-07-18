المحليات

أذربيجان تثمن جهود مملكة الإنسانية

صحيفة البلادaccess_time12 / محرم / 1446 هـ      18 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض أمس، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين بن شاكر عبداللايف.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وتعزيز التعاون حول إزالة الألغام في أذربيجان.

وقدم السفير الأذربيجاني شكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الإسهام المالي المقدم من المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لإزالة الألغام في أذربيجان، منوهًا بالدور الإنساني الريادي لمركز الملك سلمان للإغاثة في دول العالم كافة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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