وزارة الخارجية تحصد المركز الثاني في مستوى نضج ممارسات الموارد البشرية

الرياض : البلاد

حصدت وزارة الخارجية المركز الثاني على مستوى الجهات الحكومية في مستوى نضج ممارسات الموارد البشرية ضمن مشروع دعم تحول الموارد البشرية، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وجاء تكريم وزارة الخارجية وعددٍ من الجهات الحكومية خلال حفل إقامته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض، اليوم، حيث تسلم تكريم الوزارة معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن منصور بن سعد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية.

ويهدف مشروع دعم تحول الموارد البشرية إلى تمكين الجهات الحكومية من الدور التشغيلي إلى دور الاستراتيجي مما ينعكس على زيادة مستوى نضج ممارسات الموارد البشرية، وتحسين تجربة موظفي القطاع العام على كافة المستويات.