مفاجأة .. ناقل جديد لدوري يلو من الموسم المقبل

الرياض – هاني البشر
بشكل مفاجئ، كشفت مصادر صحيفة “البلاد ” عن ناقل تليفزيوني جديد لمسابقة دوري يلو ، في منطقة الشرق الأوسط، بداية من الموسم الكروي المقبل.
وبينت مصادر” البلاد” الخاصة أن شبكة قنوات “SSC” في الوقت الحالي تتفاوض مع رابطة دوري الدرجة الاولى للمحترفين لنقل دوري” يلو ” عبر قنواتها الرياضية؛ل نقل منافسات المسابقة داخل منطقة الشرق الأوسط، بينما سابقًا كانت منافسات دوري يلو تنقل عبر قنوات السعودية الرياضية.
وتضع رابطة دوري المحترفين أهمية كبرى للنقل التلفزيوني الموسم القادم لحل مشاكل النقل التلفزيوني التي يعاني منها الناقل للدوري السعودي، سواء دوري روشن أو دوري يلو ليتم معالجتها حاليًا، وأن هناك مساعي لتجاوز هذه الأخطاء في جودة النقل.
يذكر أن دوري الدرجة الاولى هي الدوري الثاني من حيث الأهمّية لكرة القدم السعودية بعد دوري المحترفين السعودي في المملكة، ففي كل عام يتم تصعيد الفرق الثلاثة الأولى في جدول الترتيب النهائي إلى دوري المحترفين السعودي، ويتم تهبيط أقل الفرق في جدول الترتيب النهائي إلى دوري الدرجة الثانية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م