المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الفرنش فرايز بصوص الجبن الشيدر

نيفين عباسaccess_time11 / محرم / 1446 هـ      17 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة البطاطس المقلية مع صلصة الجبنة الشيدر الغنية

المقادير اللازمة
بطاطس مقطعة أصابع رفيعة
ملعقة كبيرة دقيق
كوب جبن شيدر
كوب جبن موزاريلا
ملح وفلفل إسود
3 مكعبات زبدة
كوب حليب كامل الدسم
زيت للقلي

الطريقة
تحمر البطاطس في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون
ثم تخرج وتصفي من الزيت وتترك جانباً
يحمر الدقيق في الزبدة في قدر علي النار
يضاف له الملح والفلفل والحليب ويقلب سريعاً حتي نحصل علي خليط سائل
تضاف الجبنة الموزاريلا والشيدر للحليب ونستمر في التحريك
توضع البطاطس في طبق التقديم
ثم يضاف لها صوص الجبنة وتقدم وهي ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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