طريقة عمل الفرنش فرايز بصوص الجبن الشيدر

وصفة البطاطس المقلية مع صلصة الجبنة الشيدر الغنية

المقادير اللازمة

بطاطس مقطعة أصابع رفيعة

ملعقة كبيرة دقيق

كوب جبن شيدر

كوب جبن موزاريلا

ملح وفلفل إسود

3 مكعبات زبدة

كوب حليب كامل الدسم

زيت للقلي

الطريقة

تحمر البطاطس في الزيت حتي تصبح ذهبية اللون

ثم تخرج وتصفي من الزيت وتترك جانباً

يحمر الدقيق في الزبدة في قدر علي النار

يضاف له الملح والفلفل والحليب ويقلب سريعاً حتي نحصل علي خليط سائل

تضاف الجبنة الموزاريلا والشيدر للحليب ونستمر في التحريك

توضع البطاطس في طبق التقديم

ثم يضاف لها صوص الجبنة وتقدم وهي ساخنة