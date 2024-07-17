زار”مزرعة أكتوبر” وأعلن عن جائزة تشجيعية.. أمير القصيم يؤكد على تطوير السياحة الريفية

البلاد – البكيرية

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء الاثنين، مزرعة أكتوبر الريفية بمحافظة البكيرية، التي تعد أحد مشاريع السياحة الريفية الحديثة بالمنطقة.

واطلع سموه خلال الزيارة على مكونات المزرعة الريفية، وما تضمه من مرافق وأكواخ، تعزز من هوية السياحة الريفية بمنطقة القصيم، مستمعاً إلى شرح موجز من القائمة على المزرعة فوزية السويلمي، التي بينت أن المشروع يأتي ضمن مبادرة سمو أمير منطقة القصيم بدعم وتشجيع السياحة الريفية بالمنطقة، الذي نُفذ في مرحلته الأولى على مساحة 10 آلاف م2، فيما يجري العمل حاليّاً على التوسعة الجديدة للمشروع، الذي سيضم مواقع مخصصة للإيواء.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بفكرة المشروع، مبدياً تطلعه إلى تطوير السياحة الريفية وتفعيلها بالمنطقة وتشجيع أصحاب المشاريع المماثلة، معبراً عن فخره واعتزازه بمثل هذه الأفكار السياحيّة المبدعة والمتميزة.

وقال سموه: لقد أصبح مهماً وجود جائزة خاصة للسياحة الريفية والمنتجعات السياحيّة المميزة وسيتم -بإذن الله- إنجاز النسخة الأولى لهذا العام لتشجيع السياحة الريفية، ويوجد لدينا الكثير من هذه المشاريع السياحية، وأنتظر من رجال الأعمال والشباب وسيدات الأعمال إطلاق مثل هذه المبادرات النافعة لخلق وجهات سياحية متميزة، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وميزها النسبية.