رسميًا.. الاتحاد يتعاقد مع عوار.. ويقترب من” ديابي وأوليفيراس”

البلاد- جدة
أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده مع الجزائري حسام عوار بعقد يمتد لأربعة مواسم.
ويمتلك عوار مسيرة احترافية مميزة مع العديد من الأندية؛ أبرزها ليون الفرنسي وروما الإيطالي، ويعتبر أحد العناصر المهمة في منتخب الجزائر.
ورحب الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، دومينغوس أوليفيرا باللاعب الجزائري، مؤكدًا أن التعاقد معه جاء بناء على احتياجات الفريق الفنية في المراكز التي تم تحديدها من جانب اللجنة الرياضية، والتي تم عرضها أيضًا على المدرب الفرنسي لوران بلان.
من جهته، عبر اللاعب حسام عوار عن سعادته بالانضمام للاتحاد الذي يمتلك تاريخًا عريقًا وجماهير عاشقة ومجموعة مميزة من اللاعبين وجهازًا فنيًا خبيرًا.
وفي سياق متصل، اقترب نادي الاتحاد من التعاقد مع اللاعبين، الفرنسي موسى ديابي، والإسباني يان أوليفيراس، حيث أبدت إدارة نادي أستون فيلا استعدادها للتخلي عن ديابي (25 عامًا) ووافق اللاعب على الانضمام للاتحاد، لكن لا تزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة، لكي تتم الصفقة.
وكشف فابريتسيو رومانو، الصحفي بشبكة” سكاي سبورتس”، أن عرض الاتحاد لضم ديابي يتراوح بين 60 إلى 65 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إدارة نادي الاتحاد واثقة من الاتفاق مع أستون فيلا على حسم الصفقة.
أما أوليفيراس ظهير أيسر نادي روما، فيبلغ من العمر 20 عامًا، وقد وصلت المفاوضات بين إدارتي الاتحاد، ونادي العاصمة الإيطالية إلى مراحل متقدمة، حيث سيخلف زكريا هوساوي الذي لن يستمر مع الاتحاد في الموسم المقبل، وكذلك الحال بالنسبة للحارس عبدالله المعيوف.
🎥| المدير الرياضي رامون بلانيس يستقبل حسام في معسكر النمور #النمور_في_اسبانيا pic.twitter.com/e1TD4Q6rqC
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 16, 2024