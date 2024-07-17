حارس” أتلتيكو باراناينسي البرازيلي” يحمي عرين النصر

البلاد- جدة
اقترب نادي النصر، من التعاقد مع البرازيلي بينتو حارس مرمى نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، لتعزيز مركز حراسة المرمى، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، وتعويضًا لرحيل الكولومبي دافيد أوسبينا، الذي رحل عن النصر بعد نهاية الموسم الرياضي السابق.
وقالت تقارير: إن نادي النصر أتم الاتفاق مع النادي البرازيلي لضم الحارس بينتو مقابل 18 مليون يورو؛ حيث جاء ذلك بعد فشل التعاقد مع مواطنه إيدرسون حارس نادي مانشستر الإنجليزي.
وأوضحت تقارير أن دوريفال جونيور، مدرب المنتخب البرازيلي، قد أعطى التأكيدات لبينتو، خلال اتصال جرى بين الطرفين، بأن انتقاله إلى النصر لن يكون عائقًا أمام اختياره لمنتخب «السامبا».
وكان الحارس الدولي، قد قال في وقت سابق: إن أكبر عامل، يحدد خطوته المستقبلية، هو إذا ما كانت مكانته في المنتخب ستهدد أم لا، وقال:« لدي عروض سعودية، ومن أندية أخرى في أوروبا، لكنْ أحد معايير انتقالي، أن أذهب إلى مكان، لا يؤثر في قرار اختياري للمنتخب».
ولعب بينتو 33 مباراة في الدوري البرازيلي موسم 2023، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في تسع مناسبات، أما في الموسم الجاري، فلعب سبع مواجهاتٍ، وتمكن من الخروج بنظافة شباك أربع مرات.
جدير بالذكر أن الحارس بينتو ارتبط بالانتقال إلى نادي الاتحاد هذا الصيف؛ لتعويض رحيل مواطنه مارسيلو جروهي، الذي رحل عن النمور مع نهاية الموسم الماضي.