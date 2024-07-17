تكريم الجهات الفائزة في برنامج الارتباط الوظيفي

الرياض : البلاد

رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، الحفل السنوي لتكريم الجهات الفائزة في برنامج الارتباط الوظيفي ونضج ممارسات الموارد البشرية 2023 والمقام بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض, وسط حضور عدد من أصحاب المعالي قادة الأجهزة الحكومية، والمختصين من الجهات الحكومية التي شاركت في القياس لعام 2023م.

وأكد معالي المهندس الراجحي في كلمة بهذه المناسبة, أن الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام يُعد أهم مستهدفات المستوى الثالث لرؤية المملكة 2030, حيث يسهم البرنامج في قياس مستوى بيئة العمل لدى الجهات الحكومية, ومدى شعور الموظف بالرضا والولاء تجاه عمله, مشيراً إلى أن مستهدف الارتباط الوظيفي لعام 2023 بلغ 80%، متخطياً بذلك المعدل العالمي للقطاع العام، ومعدل القطاع الخاص في المملكة.

من جانبه، قدم وكيل الوزارة لتطوير رأس المال البشري المهندس عبدالله بن علي الكبيّر, عرضًا تقديميًا لمشروعي الارتباط الوظيفي، ونضج ممارسات الموارد البشرية لدى الجهات الحكومية.

بعد ذلك قدّم الخبير الدولي المختص يوجين تشانغ, عرضًا حول أبرز التجارب الدولية في دعم رحلة التحول إلى الموارد البشرية في الجهات، كما استعرض الحضور عرضًا مرئيًا لمبادرات قطاع الخدمة المدنية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي.

عقب ذلك, كرّم معالي وزير الموارد البشرية, الجهات التي حققت المراكز الثلاثة الأولى في مستويات الارتباط الوظيفي وكذلك في نضج ممارسات الموارد البشرية لعام 2023م, للفئات الثلاث وهي: الوزارات، والمؤسسات والمجالس والهيئات، والجهات التعليمية والتدريبية.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تعزيز وتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة وتطوير رأس المال البشري في القطاع العام، وتحقيق الاستدامة في الأداء المتميز للموظفين، وترسيخ صورة إيجابية حول دور الوزارة في تحقيق التميز في الأداء الحكومي كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.