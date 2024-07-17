الكشف عن الفرق المُختارة للنسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام

جدة : البلاد

كشفت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن الفرق المُختارة للنسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة الذي انطلق في شهر يونيو الماضي 2024م، بالتعاون مع القنصلية العامة لفرنسا في جدة، وسفارة فرنسا في المملكة، والرابطة الفرنسية التابعة للقنصلية الفرنسية.

ويهدف هذا التحدّي إلى تشجيع المواهب الواعدة على الخروج عن المألوف في مشاريعهم السينمائية، بالإضافة إلى اكتشاف العقول المبتكرة في عالم صناعة الأفلام المستقلة.

وستحظى الفرق المُرشحة للدخول في غمار هذا التحدّي الإبداعي؛ بفرصة الحصول على ورش عمل فنية وبرامج إرشادية ستقام بتاريخ 19-20 يوليو 2024م، منها ورشة عمل في إخراج الأفلام وأخرى في الكتابة والمونتاج، وستستعد الفرق لخوض السباق يومَي 26 – 27 يوليو 2024م لمدة 48 ساعة، في حين سيتم الإعلان عن الفريقين الفائزين في 19 سبتمبر 2024م.

وستقدم القنصلية الفرنسية لـ 15 من أعضاء الفرق المختارة يومين من ورش العمل المهنية في جدة والرياض مع خبراء من فرنسا والمملكة، وستشتمل ورش العمل المهنية على عروض لأفلام قصيرة ومناقشات حول الصناعة، حيث سيتم اختيار الفريقين الفائزين من قبل لجنة التحكيم, ومع انتهاء التحدّي سيتم الإعلان عن الفائزين بتاريخ 19 سبتمبر 2024م، حيث سيحظى قائدا الفريقين الفائزين بفرصة إقامة مميزة في المهرجان الدولي للأفلام القصيرة في كليرمون فيران بفرنسا لعام 2025م، الذي تنظمه القنصلية الفرنسية في جدة, بالإضافة إلى ذلك، ستعرض الأفلام الفائزة في الدورة القادمة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ديسمبر 2024م.