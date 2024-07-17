الاستثمار في الابتكار

بخطوات متقدمة، تواصل المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- إنجاز إستراتيجياتها الطموحة لتحقيق التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المُقبلين، والتي اعتمدها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستند إلى منظومة أولويات رئيسة ومتكاملة:( صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل) بما يُعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها، ويتماشى مع توجُّهات رؤيتها 2030 وتعزيز مكانتها؛ كأحد أكبر اقتصادات العالم متسارعة النمو والتطور.

فهذا القطاع الحيوي بات قاطرة قوية للتقدم ومستقبل البشرية في كافة المجالات، وهو ما استشرفته المملكة بطموح كبير، يتجسد في حجم الإنفاق الكبير المستهدف للقطاع، الذي أعلنه سموه- وفقه الله- حيث يصل إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي، ليُسهم القطاع بنحو 60 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة.

في هذا الإطار، وضمن أهدافها الإستراتيجية، تعزز” هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار” وجامعة” كاوست” ومختلف الوزارات والهيئات، الاستثمار في اقتصاد المعرفة والإسهام في ترجمة البحث العلمي إلى ابتكارات ومنتجات، ترسخ الإسهام الحضاري للمملكة، ومكانتها اللائقة على خارطة التطور العالمي.