استقبل سفير جورجيا.. محافظ جدة يطّلع على خدمات المدينة الطبية

البلاد – جدة

أشاد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بجهود الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مؤكداً على ما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من رعاية واهتمام بتوفير الخدمات الصحية عالية الجودة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني (القطاع الغربي) الدكتور محمد بن أحمد الزهراني.

واستمع سموه لشرح موجز عن الخدمات الصحية، التي تقدمها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، التي تشمل مستشفى الملك خالد، ومركز الملك فيصل لطب وجراحة القلب، ومركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل لطب وجراحة الأورام، إضافة لمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال ومركز طب وجراحة الأعصاب والإصابات. كما اطلع على إحصاءات الخدمات المقدمة في التخصصات الطبية العامة والدقيقة، والعيادات الخارجية وقسمي الطوارئ والتنويم.

واستقبل سمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمكتبه أمس، سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة نيكولوز ريفازيشفيلي. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الوديّة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.