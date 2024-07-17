إثراء المشهد الثقافي والسياحة التراثية بالباحة

الرياض – واس

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وذلك لتعزيز التعاون المشترك في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، والمهام الأساسية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.

وتهدف المذكرة إلى الاحتفاء بتنوع الثقافات المحلية، وإبراز خصائصها الفريدة في المنطقة، ودعم جهود المكتب في تمكين البُنى التحتية الثقافية للحفاظ على تراث المنطقة الممتد لآلاف السنين، مع ما يتضمنه ذلك من إثراء للمشهد الثقافي في المنطقة، وجعلها وجهةً ثقافية وسياحية رائدة على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى تنمية وتمكين القدرات وجذب المواهب وترسيخ حضور الثقافة السعودية في كافة المجالات ذات العلاقة.

وتأتي المذكرة لتعزيز التنمية الثقافية في منطقة الباحة وحفظ تراثها العريق، والالتزام بالتنمية المستدامة، من خلال استعراض الحياة الثقافية والاجتماعية بالمنطقة، كما تعكس حرص وزارة الثقافة على ضمان وصول البرامج، والفعاليات، والخدمات الثقافية لجميع مناطق المملكة، وذلك عن طريق تطوير توجُّهٍ مناطقي متميز.