أخضر التايكوندو يحصد ذهبية وفضية في دولية كوريا

-تونس آخر محطة لتجهيز(دنيا) لأولمبياد باريس

البلاد- جدة

حقق المنتخب السعودي الأول للتايكوندو ميداليتين” ذهبية وفضية” في منافسات بطولة كوريا الدولية 2024، التي دارت رحاها بمدينة تشنتشون الكورية.

وشهدت البطولة مشاركة العديد من المنتخبات المتقدمة بهذه اللعبة؛ أبرزها البلد المستضيف والسعودية والأردن واليابان والصين وتايلند وكازاخستان وأوزباكستان والمكسيك وأستراليا. مثلها ما يزيد عن(1000) لاعب ولاعبة في جميع الفئات.

وخطف لاعب الأخضر السعودي عبدالله المشرف الميدالية الذهبية بمنافسات فئة الشباب وزن (48) كجم، بعد فوزه على الكوري ( Chanmim Jeon)ب 18-4، ثم تجاوز الكازاخستاني ( Kim Artyom ) 30-14، وواجه لاعب منتخب كازاخستان ( Temirzhan Taskyn) في المباراة النهائية وتغلب عليه أيضًا 15-9 ليحقق المركز الأول والميدالية الذهبية.

ونال اللاعب( رياض حمدي) الميدالية الفضية في وزن 54 كجم، بعد مشوار قوي؛ حيث تجاوز بطل منتخب تايبيه ((HUNG Ping-chi بجولتين مقابل لا شيء، وكسب الياباني (KITADE Tatsuya ) في ثمن النهائي بجولتين مقابل لا شيء، وأطاح بالمكسيكي (MAGANA TREVINO) في نصف النهائي بجولتين مقابل لا شيء، وخسر النهائي أمام الكوري( CHOI Ju-an) بجولتين للا شيء؛ لينال الوصافة والميدالية الفضية.

جدير بالذكر أن ثالثة العالم وبطلة آسيا اللاعبة دنيا أبو طالب واصلت تجهيزها مع المنتخب السعودي بكوريا تحت إشراف المدرب الروسي قربان، والمدرب الوطني محمد سعد القحطاني، وستكون تونس آخر محطة للاعبة قبل خوضها منافسات أولمبياد باريس(2024)، إلى جانب لاعب منتخب البارالمبية” إياد آل تريك”.