5 فرص إستثمارية لزراعة الفاكهة والبن في الباحة

البلاد ــ الباحة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة (5) فرص استثمارية لمشاريع زراعية في منطقة الباحة عبر منصة “فرص”، لزراعة أشجار الفاكهة والبن والنخيل وإنتاج الزهور والأشجار البرية؛ بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية, والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن الفرص الاستثمارية تشمل مشروع مدينة البن الغاذي لزراعة أكثر من (150) ألف شجرة في مساحة تتجاوز (2.29) مليون متر مربع، وبطاقة إنتاجية تتجاوز (15) ألف طن, وآخر موعد لاستلام العروض في 10 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 11 سبتمبر 2024م، ومشروع قرية العناب بجوار سد الجنابين، لزراعة أشجار النخيل والفاكهة والأشجار المثمرة بناءً على التركيبة المحصولية للمنطقة في مساحة إجمالية تتجاوز (4.6) ملايين متر مربع, وآخر موعد لاستلام العروض في 24 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 25 سبتمبر 2024م

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع حقول الخزامى الذي تم طرحه ضمن الفرص الاستثمارية، يستهدف زراعة أكثر من (2500) شتلة سنويًا من الخزامى، وتنفيذ سور ومظلات من الشبك الزراعي وحقول أمهات وشبكات الري، في مساحة تتجاوز (11.71) ألف متر مربع, وآخر موعد لاستلام العروض في 02 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 03 سبتمبر 2024م، ومشروع مشتل فاكهة في قلوة، لزراعة (100) ألف شتلة سنويًا لجميع أنواع الفواكه، في مساحة تتجاوز (33.37) ألف متر مربع، ومشروع مشتل زهور في قلوة لإنتاج (500) ألف شتلة سنويًا لجميع أنواع الزهور والأشجار البرية، في مساحة تتجاوز (34.79) ألف متر مربع, وآخر موعد لاستلام العروض للمشتلين في 03 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في 04 سبتمبر 2024م