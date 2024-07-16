نوه بمتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.. رئيس الشورى يزور البحرين لتطوير التعاون

البلاد – الرياض

يبدأ معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيـم آل الشيخ زيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة على رأس وفد من مجلس الشورى؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من معالي رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم.

وبحسب “واس” ، يعقد معاليه خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع معالي رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم، كما يلتقي معاليه معالي رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بمملكة البحرين.

ومن المتوقع أن تشهد زيارة معاليه إلى مملكة البحرين توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى، ومجلس النواب البحريني؛ تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون البرلماني المشترك.

وأكد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ – في تصريح صحفي – أن زيارة معاليه إلى مملكة البحرين تأتي انطلاقاً من حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- يحفظهما الله- لكل ما من شأنه أن يعزز التعاون والتنسيق بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الشقيقين، وتنمية العمل الخليجي المشترك وتعزيز وحدته ومكتسباته.

ونوه معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ بما تمثله العلاقات الأخوية الأصيلة بين المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين الشقيقة القائمة على الامتداد التاريخي ووشائج القربى والمحبة والاحترام المتبادلين، إضافة إلى ما تمثله علاقات البلدين من تنسيق عالٍ ومستمر في مختلف المواقف، وفي المحافل المحلية والإقليمية والدولية التي جعلت منها نموذحاً يحتذى.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة أعضاء المجلس اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي، والدكتور عبدالله بن سعد الوقداني، والدكتور فارس بن عبدالله العصيمي، وعددًا من مسؤولي مجلس الشورى.