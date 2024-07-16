مركز الملك سلمان: خدمات طبية وإنسانية في عدد من الدول

البلاد – الرياض

ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية في العالم، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة للبالغين في مديرية المكلا بحضرموت، بمشاركة 18 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وذكرت “واس” أن الفريق الطبي التابع للمركز أجرى خلال الحملة 34 عملية جراحية للقلب المفتوح، و69 عملية للقسطرة القلبية تكللت جميعها بالنجاح التام- ولله الحمد.

وقدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 2.271 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وبلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1.332 وصفة طبية.

وفي الصومال، وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، استقبل مركز الغسيل الكلوي بمستشفى بنادر بمدينة مقديشو خلال شهر يونيو 348 مريضًا، من بينهم 163 مريضًا حصلوا على 1.051 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و12 جلسة إسعافية، بينما تلقى 177 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية.