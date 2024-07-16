مركز “الغطاء النباتي” ينظم مبادرة لجمع البذور غرب تبوك

تبوك : البلاد

نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أمس، مبادرة “لجمع البذور” الرعوية، والبرية غرب مدينة تبوك، بهدف المحافظة على سلامة البيئة، والموارد الطبيعية بالمنطقة، وزيادة الرقعة الخضراء بها، بمشاركة عدد من الجهات المهتمة بالشأن البيئي والفرق التطوعية ورابطة تبوك الخضراء.

وأكد المركز بأنه يسعى من خلال إطلاقه لهذه المبادرة وغيرها من المبادرات لتنفيذ الأهداف الإستراتيجية للمملكة التي تجسدها رؤية المملكة 2030، ضمن الخطة التشغيلية للبرنامج الوطني للتشجير ضمن مبادرة السعودية الخضراء من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة من خلال تخفيض المناطق الملوثة بيئيًا وإعادة تأهيلها.

وأوضح “الغطاء النباتي” أنه يحرص على تطوير حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، وتعزيز الوقاية من الحشرات والآفات المضرة بالغطاء النباتي، وتنمية القدرات الوطنية لتحقيق الحماية، وتنمية موارد المملكة الحيوية وضمان الاستفادة المستدامة منها.

يُذكر أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.