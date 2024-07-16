عمق إنساني

بمبادرات رائدة وبذل سخي، تشكل المملكة العربية السعودية علامة فارقة على خارطة العمل الإنساني المؤسسي بكافة مجالاته في العالم، باستجابات سريعة وقدرات كبيرة؛ تجسد عمق النهج الخّير لمملكة الإنسانية، وفي إطار هذه المنظومة من العطاء تأتي ريادة” البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة” ورصيد نجاحاته المميزة على مدى عقود؛ كأحد أصعب الجراحات وأكثرها دقة وأثرًا إنسانيًا، توثقها 61 عملية فصل ناجحة- ولله الحمد. والتقييم الطبي 139 حالة من 26 دولة.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 24 – 25 نوفمبر المقبل مؤتمرًا دوليًا، بمناسبة مرور 30 عامًا على بدء البرنامج السعودي، بمشاركة وزراء وخبرات عالمية متخصصة.

مملكة الإنسانية وهي تواصل نجاحاتها المرموقة، تحرص على ترسيخ الاهتمام والوعي العالمي بحالات التوائم الملتصقة؛ حيث يأتي هذا المؤتمر الفريد والأول من نوعه تتويجًا لمبادرتها لليوم العالمي للتوائم الملتصقة، الذي اعتمدته الأمم المتحدة مؤخرًا، وما سيصدر عن المؤتمر من توصيات مهمة تثري المكتبات الطبية والإنسانية بالأبحاث، والارتكاز على نتائج الخبرات السعودية الطبية الرائدة.