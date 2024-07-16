تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. المملكة تنظم مؤتمراً دولياًً للتوائم الملتصقة

الرياض – واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 24 – 25 نوفمبر المقبل مؤتمراً دولياً؛ بمناسبة مرور 30 عاماً على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، بمشاركة وزراء وقيادات وخبرات عالمية متخصصة في مجال فصل التوائم، وفي المجالين الطبي والإنساني من شتى دول العالم.

وسيعقد المؤتمر بالتزامن مع اليوم العالمي للتوائم الملتصقة، الذي اعتمدته الأمم المتحدة مؤخرًا، وكان بمبادرة من المملكة العربية السعودية.

ويعد المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة فريدًا من نوعه، ولأول مرة يحدث في العالم، وهو يعنى بحالات التوائم الملتصقة، وتجربة المملكة الرائدة في هذا المجال، التي انطلقت منذ العام 1990م عبر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، واستمرّت نجاحاته على مدى 34 عامًا، تم خلالها إجراء 61 عملية فصل ناجحة- ولله الحمد- والتقييم الطبي 139 حالة من 26 دولة.

وستعقد ضمن أعمال المؤتمر جلسات وزارية، وجلسات علمية متخصصة، وجلسات إنسانية وأحداث جانبية، وورش للنقاش، ومعارض تعنى بما يخص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم، والنواحي الإنسانية لهؤلاء الأطفال.

كما سيوقع على هامش المؤتمر عدد من الاتفاقيات مع منظمات أممية ودولية تعنى بالأطفال حول العالم، في إطار الجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية للاعتناء بالفئات الأكثر ضعفًا وهم فئة الأطفال، وكذلك استعراض تجربة المملكة المميزة في هذا المجال؛ إذ تملك المملكة أكبر تجربة لفصل التوائم في العالم.

وسوف يصدر عن المؤتمر- بإذن الله – توصيات مهمة ستثري المكتبات الطبية والإنسانية، وتكون مرجعًا للمختصين والمهتمين في مجال فصل التوائم الملتصقة والحقل الإنساني.