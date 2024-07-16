“الغذاء والدواء” تغلق مستودعًا غذائيًا مخالفًا في المدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

أَغْلَقَت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعًا مخالفًا في المدينة المنورة؛ وذلك لعدم وجود ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط، وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن المنشأة اتخذت قبو منزل سكني لممارسة النشاط، وتم ضبط 3 أطنان من المنتجات الغذائية بداخله، ومصادرة المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، كما أنها حررت محضر ضبط للمخالفات المرصودة بداخل المنشأة، وقدمت خطة تصحيحية لإخلاء الموقع والانتقال إلى موقع نظامي.

واستنادًا إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية؛ فقد تم تحرير عددٍ من المخالفات على ما تم ضبطه، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المستودع المخالف.

وتؤكد “الغذاء والدواء” على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لحماية السوق والمستهلك من المنتجات المخالفة ومجهولة المصدر، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق “طمنّي”.