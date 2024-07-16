إطلاق موسم الفواكه الصيفية في العلا

العلا : البلاد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا انطلاق موسم الفواكه الصيفية بالعلا، الذي يقدم مجموعة متنوعة من أجود المنتجات المحلية، وذلك في سوق المزارعين بميدان المنشية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 24 يوليو الجاري.

ويهدف مشروع مواسم خيرات العلا إلى تقديم الدعم للمزارعين والأسر المنتجة، وزيادة الطلب المستدام على الفواكه العضوية وغيرها من المنتجات، مما سيوفر فرصًا جديدة للتنوع الاقتصادي للمجتمع الزراعي وخارجه.

وسيضم المشروع 4 فعاليات سنوية؛ الأول لمنتجات الفواكه الصيفية من 17 – 23 يوليو، والثاني للتمور من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر، والثالث للبان العربي من منتصف إلى أواخر نوفمبر، والحمضيات لمدة 9 أيام مطلع يناير 2025.

ويسعى موسم الفواكه إلى تمكين الدورات الموسمية لمزارع العلا، التي تشتهر بإنتاج أجود أنواع المانجو والعنب والتين والتمور والحمضيات، إضافة لللبان العربي، أحد النباتات التقليدية عالية القيمة لاستخداماته الطبية والتجميلية.

وسيستضيف سوق المنشية، الذي يُعدّ مركزًا للحياة المجتمعية والزراعية في العلا، البائعين والمشترين للمنتجات المحلية الطازجة، مما يعزز النشاط الاقتصادي خارج دورات المحاصيل التقليدية.

ويستقطب السوق أعدادًا متزايدة من الزوار خلال قائمته السنوية من الفعاليات الزراعية، حيث تستعرض كل منها تنوع المحاصيل في المنطقة، وكيفية استخدام المنتجات الطازجة في الأطباق المحلية الشهيرة.

ويسهم المشروع في تعزيز روح التعاون والشراكة بين مجتمع مزارعي العلا والجهات المحلية، بما يتماشى مع مساعي الهيئة لتعزيز الاستدامة والمرونة في القطاع الاقتصادي.