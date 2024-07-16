أمانة العاصمة المقدسة تطرح تطوير ثلاثة مخططات

البلاد ــ مكة المكرمة

طرحت أمانة العاصمة المقدسة تطوير ثلاثة من مخططات المنح الكبيرة بمكة المكرمة، وذلك ضمن خططها التطويرية على تطوير المرافق العامة في العاصمة المقدسة والعمل على تهيئتها، وذلك وفق أفضل الطرق بما يتواكب مع الخطط التنموية، والعمل على تحقيق كل ما يمكن أن يسهم في النهوض والارتقاء بمشاريع المدينة المقدسة، لتؤدي دورها في خدمة المواطنين.

وأوضحت الأمانة بأن المنافسات قد شملت ثلاثة مخططات تعد من أكبر المخططات السكنية في العاصمة المقدسة والواقعة في جنوب وشرق مكة المكرمة، حيث شملت مخطط ولي العهد 9 الجزء (ب) والذي تبلغ مساحته (6,077,494,28)م2، ومخطط شهداء الوطن وتبلغ مساحته الاجمالية (1,358,762,22) م2، ومخطط الشرائع 17 وتبلغ مساحته (674,162,40)م2 ، حيث أعلنت الأمانة عن طرح هذه المخططات أمام القطاع الخاص عن طريق الاستثمار لتنفيذ كافة خدمات البنية التحتية الشاملة، بهدف توفير جميع الخدمات الأساسية من قطع الصخور والتمهيد والسفلتة وتركيب الأرصفة والإنارة، إضافة إلى تنفيذ أعمال شبكات تصريف السيول والصرف الصحي والمياه والكهرباء بما يتوافق مع المعايير الفنية المعتمدة، ووفق الشروط المحددة ولتمكين المواطنين من الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

وحددت الأمانة آخر موعد لبيع كراسات الشروط والمواصفات بالنسبة لمشروعي مخطط ولي العهد 9 (ب) ومخطط شهداء الوطن ليكون 27 / 7 / 2024 م ، فيما سيكون أخر موعد لبيع كراسات وشروط المواصفات لمخطط الشرائع 17 فسيكون بتاريخ 29 / 9 / 2024 م، وتبلغ قيمة كراسة المشاريع الثلاثة 25,000 ألف ريال، موكدة أن ذلك يأتي ضمن خططها لتطوير المخططات السكنية وإيصال الخدمات المختلفة لها من خلال إشراك القطاع الخاص والاستفادة من خدماته في عملية التطوير، وتمكينهم من الإسهام في تنمية اقتصاد العاصمة المقدسة، مقابل استثمار جزء من المساحة الإجمالية للمخطط.

وأهابت الأمانة بالراغبين في التقدم لهذه المنافسات استكمال كافة الاشتراطات والوثائق المطلوبة، وتقديمها لوحدة الفرص الاستثمارية بالإدارة العامة للاستثمارات بأمانة العاصمة المقدسة، قبل انتهاء الوقت المحدد، فيما يمكن الاطلاع على مسودة كراسة الشروط والمواصفات على الموقع الالكتروني للأمانة وعبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص).