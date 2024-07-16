أكد حرص قيادة البلدين على تطوير العلاقات.. وزير الخارجية: “التنسيقي السعودي – التركي” يهدف إلى تحقيق التطلعات

اسطنبول – واس

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن العلاقات السعودية – التركية تشهد تقدمًا بارزًا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرًا إلى أن البلدين الشقيقين وقعا بروتوكول تعديل محضر إنشاء المجلس التنسيقي، وهما بصدد عقد الاجتماع التنسيقي الثاني خلال الفترة المقبلة بالعاصمة الرياض، ما يؤكد حرص قيادة البلدين على متابعة نهج تطوير العلاقات وتعميقها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه سمو وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي، الذي عقد (الأحد) عقب لقاء سموه بفخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ومعالي نظيره التركي السيد هاكان فيدان بمدينة إسطنبول التركية، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ 6.8 مليار دولار لعام 2023م محققًا نموًا بنسبة 15% عن العام الذي سبقه، متطلعًا لمزيد من التعاون الاقتصادي، في ظل ما يتمتع به البلدان الشقيقان من مقومات اقتصادية ورؤية مشتركة، وكذلك ترحيبه وتطلعه لعقد الجلسة الثانية للمجلس التنسيقي السعودي-التركي بمدينة الرياض؛ لتحقيق شراكة فاعلة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار سمو وزير الخارجية إلى أنه بحث مع نظيره التركي عددًا من القضايا الإقليمية؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والهجوم الإسرائيلي على غزة، منوهًا بأن لدى المملكة وتركيا تطابقًا في المواقف السياسية، مؤكدًا أن البلدين يسعيان لإحياء مسار السلام في المنطقة، ومواصلة الجهود لوقف آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دوليًا.