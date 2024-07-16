أساطير ريال مدريد و80 ألفًا حيوا النجم الجديد.. استاد برنابيو يهتز في حفل تقديم مبابي

البلاد- جدة
قدم نادي ريال مدريد رسميًا نجمه الجديد، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في حفل جماهيري حاشد على ملعب النادي الملكي “سانتياغو برنابيو” الذي اكتظت مدرجاته بحوالي 80 ألف متفرج.
ودخل رئيس النادي فلورنتينو بيريز رفقة أسطورة الفريق النجم السابق زين الدين زيدان، ورحب الرئيس بقدوم النجم الجديد مبابي، قبل أن يدخل المهاجم الفرنسي مرتديًا القميص رقم 9، وسط صيحات وهتافات وتصفيقات جماهير النادي الملكي وعدد من أساطيره.
وقال بيريز في كلمته:” أولًا أهنئ منتخب إسبانيا بفوزه بكأس أمم أوروبا للمرة الرابعة، وبالإنجاز الذي جاء بكل جدارة، بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته”.
وأضاف:” إنه يوم تاريخي. مبابي لم يخلف وعده لي. لقد نقل للعالم أجمع رغبته في اللعب لريال مدريد، وكان حلمه أن يأتي. أردنا أن نفعل ذلك، ولم يقبل باريس سان جيرمان عرض الـ200 مليون، لكنه اختار الفريق الأفضل في العالم”.
وتابع:” سيرتدي مبابي الآن القميص الأبيض، قميص النادي صاحب 15 لقبًا في دوري أبطال أوروبا”، حيث استعرض النادي الملكي كؤوسه على منصة تقديم النجم الفرنسي الذي وقف أمامها.
من جهته، قال مبابي:” أود أن أشكركم جميعًا، وأن أشكر الرئيس بيريز. لقد وثق بي كثيرًا. عشت لعدة سنوات وأنا أحلم بأن أكون لاعب ريال مدريد، واليوم تحقق هذا الحلم. أنا في غاية السعادة”.
وتابع:” لقد مررت بالكثير من المراحل الصعبة لكي أصل إلى هنا. الآن انا متواجد مع الفريق الأفضل في العالم. سأقدم حياتي وسأفعل كل شيء من أجل ريال مدريد”، قبل أن يطلق العبارة الشهيرة: “1، 2، 3، هلا مدريد”، ويقبّل شعار النادي عدة مرات، وهي نفس العبارة التي قالها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفل تقديمه لاعبًا لريال مدريد عام 2009.
وتخلل حفل التقديم العديد من اللقطات التلفزيونية التي تم عرضها على شاشة الملعب، ظهر فيها مبابي وهو يحرز العديد من الأهداف في شباك الخصوم، كما عُرض مقطع فيديو لكيليان وهو يتدرب في ريال مدريد عندما كان طفلًا.
🏟️🔥 دخول كيليان مبابي يُشعل مدرجات سانتياغو برنابيو#مبابي #كيليان | #ريال_مدريد#LaLiga | #Mbappe pic.twitter.com/htfi2HJVjc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 16, 2024