وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحتفي باليوم العالمي لمهارات الشباب

الرياض : البلاد

شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يوافق الـ 15 من شهر يوليو من كل عام، ويحمل هذا العام شعار: “مهارات الشباب من أجل السلام والتنمية”.

وتأتي هذه الاحتفالية متزامنة مع تقدم ملحوظ في مؤشرات المهارات والتدريب في سوق العمل السعودي حيث أظهر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD تحسن ترتيب المملكة بواقع 11 مرتبة في مؤشر تدريب الموظفين لتحقق المركز العاشر عالمياً, كما أظهر تقرير تنافسية المواهب العالمية من INSEAD تقدم المملكة في عام 2024 مرتبتين في مؤشر إنتاجية العمل لكل موظف لتحقق المركز 9 عالمياً، كذلك التقدم 3 مراتب في مؤشر سهولة العثور على الموظفين المهرة لتحقق المركز الخامس عالميًا.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تنمية مهارات الشباب والشابات من أبناء وبنات الوطن وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل الحالي والمستقبلي، وتعزيز دورهم بشكل ملموس في التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام في بناء مستقبل مزدهر، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030, حيث تواصل الوزارة الاستثمار في تنمية مهارات الشباب وتطوير إبداعاتهم، بما يعزز قدرة المجتمع على التكيّف مع التحديات، ويفتح آفاقًا جديدة من الفرص في عصر الابتكار، وذلك من خلال حزمة المبادرات التطويرية والتمويلية والبرامج التدريبية والتأهيلية والدعم والخدمات التمكينية للمستفيدين من منظومــة الخدمــات الاجتماعيــة، إضافة إلى دعم وتعزيز مشاركة المرأة عبر برنامج التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية؛ لتحسين مهارات المرأة العاملة وإعدادها للمناصب القيادية في القطاعين العام والخاص.

وأسهمت الوزارة في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، من خلال إنشاء المجالس القطاعية للمهارات التي تُعد أحد مبادرات إستراتيجية سوق العمل، حيث قامت بإطلاق وتفعيل 12 مجلساً قطاعياً للمهارات بعضوية أكثر من 200 عضو وعشر وزارات قيادية؛ إضافة إلى إطلاقها مبادرة الحملة الوطنية للتدريب “وعد” التي تُشكّل مستهدفاتها النهائية توفير 1,155,000 فرصة تدريبية بنهاية عام 2025م, إلى جانب مشروعي تخطيط المهن وبناء المعايير المهنية الوطنية.

كما أطلقت مبادرة البرنامج الوطني لتحفيز أصحاب العمل للالتزام بتوفير فرص تدريب، وإصدار قرار وزاري بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بيناتها التدريبية سنوياً, وإطلاق ثلاث ملتقيات للمهارات والتدريب في المملكة.

يذكر بأن الوزارة تسعى إلى توفير المزيد من فرص تنمية وتطوير مهارات المستقبل لكافة المستفيدين من أبناء وبنات الوطن, انطلاقًا من توجهها نحو مجتمع حيوي ممكن، وبيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جاذب.