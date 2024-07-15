الفن

ليلة الأحلام تجمع بين الموسيقار عمر خيرت والفنانة أمال ماهر في جدة

صحيفة البلادaccess_time9 / محرم / 1446 هـ      15 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : ياسر خليل

تستعد جدة لاستقبال حدث موسيقي فريد يجمع بين الموسيقار الكبير عمر خيرت والفنانة المتالقة أمال ماهر. وسيشهد الحفل تقديم مجموعة من روائع عمر خيرت الموسيقية بمشاركة النجمة أمال ماهر التي تألقت في حفلات ناجحة في السعودية والكويت مؤخراً.

شركة بنش مارك أعلنت عن “ليلة الأحلام”، وهو حفل ضخم سيقام في 26 يوليو ضمن فعاليات موسم جدة 2024 على مسرح عبادي الجوهر أرينا. وسيشارك في الحفل أوركسترا ضخمة تضم أكثر من 100 عازف
وبمشاركة نجوم العزف العالميين بقيادة المايسترو وليد فايد، وستبدأ البروفات المكثفة التحضيرية الأسبوع القادم وستستمر لعدة أيام .

و من المقرر أن يشهد الحفل مجموعة من أعمال عمر خيرت الشهيرة بمشاركة أمال ماهر التي تألقت في حفلات سابقة في جدة والكويت والطائف وأبها.

كما سيتم بث الحفل مباشرة عبر الشاشات الفضائية و المنصات الرقمية عبر فرق فنية متخصصة استعداداً لليلة المنتظرة .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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