ليلة الأحلام تجمع بين الموسيقار عمر خيرت والفنانة أمال ماهر في جدة

جدة : ياسر خليل

تستعد جدة لاستقبال حدث موسيقي فريد يجمع بين الموسيقار الكبير عمر خيرت والفنانة المتالقة أمال ماهر. وسيشهد الحفل تقديم مجموعة من روائع عمر خيرت الموسيقية بمشاركة النجمة أمال ماهر التي تألقت في حفلات ناجحة في السعودية والكويت مؤخراً.

شركة بنش مارك أعلنت عن “ليلة الأحلام”، وهو حفل ضخم سيقام في 26 يوليو ضمن فعاليات موسم جدة 2024 على مسرح عبادي الجوهر أرينا. وسيشارك في الحفل أوركسترا ضخمة تضم أكثر من 100 عازف

وبمشاركة نجوم العزف العالميين بقيادة المايسترو وليد فايد، وستبدأ البروفات المكثفة التحضيرية الأسبوع القادم وستستمر لعدة أيام .

و من المقرر أن يشهد الحفل مجموعة من أعمال عمر خيرت الشهيرة بمشاركة أمال ماهر التي تألقت في حفلات سابقة في جدة والكويت والطائف وأبها.

كما سيتم بث الحفل مباشرة عبر الشاشات الفضائية و المنصات الرقمية عبر فرق فنية متخصصة استعداداً لليلة المنتظرة .