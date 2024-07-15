الرياضة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. ماليزيا تخطف لقب بطولة Mobile Legends: Bang Bang

الرياض – هاني البشر

نجح فريق Selangor Red Giants الماليزي في تحقيق لقب ثالث بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعد تفوقه على فريق Falcons AP.Bren (السعودية والفلبين) بنتيجة 4-3 في المباراة النهائية للعبة Mobile Legends: Bang Bang التي أقيمت مساء الأحد على Amazon أرينا. اتسمت المباراة بالندية والأجواء الحماسية نظرًا للجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها الفريقان، التي انعكست على نتيجة المباراة النهائية حيث اتجه اللقاء للمواجهة السابعة لحسم اللقب بعد تعادل الفريقين بنتيجة 3-3، قبل أن يتمكن الفريق الماليزي من العودة في المواجهة الأخيرة وخطف درع البطولة مع حصولهم على أكبر حصة (مليون دولار) من مجموع جوائز البطولة والذي تجاوز 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى 1000 نقطة في سباق الحصول على كأس العالم للرياضات الإلكترونية. كما حصل اللاعب Sekys من فريق Selangor Red Giants على جائزة أفضل لاعب في نهائيات البطولة ليحصل على الجائزة المالية المخصصة لها والبالغة 50,000 دولار. وعبّر Arcadia مدرب الفريق الماليزي خلال المؤتمر الصحفي عقب فوزهم بالنهائي الكبير عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذي أتى بفضل تظافر جهود اللاعبين والإداريين، بالإضافة إلى الدعم المميز الذي حصلوا عليه من جماهيرهم الحاضرة في أرض الميدان بالإضافة إلى عشاقهم ومحبيهم في ماليزيا ومختلف أنحاء العالم. كما وجّه شكره للقائمين على كأس العالم للرياضات الإلكترونية وللمملكة وشعبها على حفاوة الاستقبال وجميع التسهيلات التي حصلوا عليها في أولى زياراتهم والتي يأملون بأن تتكرر في المستقبل. وأضاف بأن تحقيق لقب بطولة Mobile Legends: Bang Bang ضمن أكبر حدث في تاريخ القطاع هو أهم إنجاز للفريق وله على الصعيد الشخصي وبأنهم فخورون جدًا بذلك.