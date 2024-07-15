الرياضة

كأس العالم للرياضات الإلكترونية| الفريق السعودي Team Falcons بطلًا لمنافسات Free Fire

صحيفة البلادaccess_time9 / محرم / 1446 هـ      15 يوليو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

تفوق الفريق السعودي Team Falcons على 18 فريقًا ضمن منافسات لعبة Free Fire في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، لينجح في الفوز بدرع البطولة ويحصل على الجائزة المالية المخصصة للمركز الأول (300,000 دولار) من مجموع الجوائز البالغ مليون دولار.

 

أقيمت منافسات بطولة Free Fire على مسرح stc أرينا، حيث تنافست نخبة الفرق ولاعبيها من مختلف أنحاء العالم، على مدار 5 أيام، بداية بالمرحلة الإقصائية التي بدأت بتاريخ 10 يوليو واستمرت ليومين، مرورًا بمرحلة تجميع النقاط التي أقيمت بتاريخ 13 يوليو، وصولًا إلى النهائي الكبير الذي أقيم مساء الأحد.

 

وعقد المؤتمر الصحفي لفريق Team Falcons عقب تحقيقه للقب، وقال خلاله Conan مدرب الفريق: “شهدت البطولة مشاركة أفضل الفرق واللاعبين على مستوى العالم، وحصولنا على هذا اللقب هو أمر مميز وخاص، وتحديدًا أمام جماهيرنا الغفيرة في المملكة، والتي لعبت دورًا مهمًا في مساعدتنا على تقديم أداء قوي طوال فترات البطولة، ونشكرهم على دعمهم ونهديهم هذا اللقب”.

واستطاع الفريق السعودي تصدر ترتيب الفرق في مرحلة النهائي الكبير بعد حصوله على 106 نقاط، وجاء في المركز الثاني الفريق الإندونيسي EVOS Devine بمجموع 99 نقطة، وحلّ في المركز الثالث الفريق البرازيلي Miners.gg بمجموع 90 نقطة.

وبذلك أصبح فريق Team Falcons أول فريق ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية ينجح في تحقيق لقب بطولتين مختلفتين من أصل 4 بطولات أقيمت حتى الآن، وهو ما يضعه في صدارة ترتيب سباق لقب أكبر حدث في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بمجموع 2600 نقطة حتى الآن، وبفارق 1600 نقطة عن أقرب منافسيه.

كأس العالم للرياضات الإلكترونية هو أكبر حدث في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويُقام في بوليفارد رياض سيتي على مدار 8 أسابيع في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس 2024. وسيكون خلاله الزوار على موعد مع تجارب مميزة تمزج بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية التي تناسب جميع أفراد العائلة. ويشارك في الحدث أكثر من 1500 لاعب ممثلين عن 500 ناد من نخبة الأندية الدولية، ويتنافسون في 22 بطولة بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ القطاع بإجمالي قيمة تتجاوز 60 مليون دولار.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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