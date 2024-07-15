كأس العالم للرياضات الإلكترونية| الفريق السعودي Team Falcons بطلًا لمنافسات Free Fire

الرياض – هاني البشر
تفوق الفريق السعودي Team Falcons على 18 فريقًا ضمن منافسات لعبة Free Fire في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، لينجح في الفوز بدرع البطولة ويحصل على الجائزة المالية المخصصة للمركز الأول (300,000 دولار) من مجموع الجوائز البالغ مليون دولار.
أقيمت منافسات بطولة Free Fire على مسرح stc أرينا، حيث تنافست نخبة الفرق ولاعبيها من مختلف أنحاء العالم، على مدار 5 أيام، بداية بالمرحلة الإقصائية التي بدأت بتاريخ 10 يوليو واستمرت ليومين، مرورًا بمرحلة تجميع النقاط التي أقيمت بتاريخ 13 يوليو، وصولًا إلى النهائي الكبير الذي أقيم مساء الأحد.